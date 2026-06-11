Servidores municipais de Taubaté rejeitaram a proposta de reajuste da Prefeitura em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (11). A proposta de 2,5% de aumento a partir de 2027 foi apresentada aos servidores depois de uma reunião de mais de oito horas com o sindicato da categoria, na quarta-feira (10).

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A assembleia estava prevista para começar às 9h, na Avenida do Povo, mas teve início por volta de 10h30. Pouco menos de uma hora depois, os servidores decidiram rejeitar a proposta do Executivo e manter o movimento grevista.