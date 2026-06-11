Servidores municipais de Taubaté rejeitaram a proposta de reajuste da Prefeitura em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (11). A proposta de 2,5% de aumento a partir de 2027 foi apresentada aos servidores depois de uma reunião de mais de oito horas com o sindicato da categoria, na quarta-feira (10).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A assembleia estava prevista para começar às 9h, na Avenida do Povo, mas teve início por volta de 10h30. Pouco menos de uma hora depois, os servidores decidiram rejeitar a proposta do Executivo e manter o movimento grevista.
A proposta havia sido apresentada pela Prefeitura em reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté, que começou às 14h e terminou às 22h de quarta, após aproximadamente oito horas de negociação.
O Executivo propôs reajuste de 2,5% da referência salarial de 2026, mas com aplicação apenas a partir de 2027. Pela proposta, 1% seria pago na folha de janeiro e a diferença na folha de março.
Categoria rejeitou proposta
A greve dos servidores de Taubaté continua porque a categoria avaliou que a proposta apresentada pela Prefeitura não atende à principal reivindicação do movimento: a reposição salarial, que pede 9,43% de reajuste.
A mobilização começou no dia 2 de junho, após assembleia da categoria. O início da greve dos servidores de Taubaté ocorreu em meio ao impasse sobre reajuste salarial e à previsão de desconto dos dias parados pela Prefeitura.
Com a greve, serviços públicos ficaram prejudicados, principalmente na área de educação e saúde.
Até a última atualização desta reportagem, a Prefeitura de Taubaté ainda não havia comentado a rejeição da proposta pelos servidores.
Em nota anterior, a Prefeitura disse que a proposta de reajuste salarial "foi apresentada aos representantes do sindicato, solicitando cessão da greve, dados os impactos causados em decorrência do movimento".
A administração ressaltou ainda que, além do reajuste salarial proposto, já foi enviado à Câmara o projeto que aumenta o vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir de setembro desse ano.
Liminar determina 70% de servidores em atividade
Com a manutenção da paralisação, a próxima etapa deve ser a audiência de conciliação marcada pela Justiça para segunda-feira (15).
A greve ocorre sob liminar judicial que determina a manutenção de 70% dos servidores municipais em atividade. A decisão também prevê multa diária em caso de descumprimento, conforme reportagem sobre a liminar da greve em Taubaté.
Em nota, o sindicato confirmou que a categoria decidiu, por unanimidade, pela rejeição da proposta apresentada pela Prefeitura e pela continuidade do movimento grevista.
"O Sindserv Taubaté reafirma que a categoria segue mobilizada em defesa de suas reivindicações e continuará buscando avanços nas negociações", afirmou a entidade.