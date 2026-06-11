Moradores e turistas terão um espaço gratuito para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 em São José dos Campos. A Praça Afonso Pena receberá painéis de LED para a transmissão ao vivo da estreia do Brasil neste sábado (13), das 19h às 21h.

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A iniciativa também está confirmada para as próximas partidas da fase de grupos, nos dias 19 e 24 de junho.

Trânsito e segurança