Moradores e turistas terão um espaço gratuito para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 em São José dos Campos. A Praça Afonso Pena receberá painéis de LED para a transmissão ao vivo da estreia do Brasil neste sábado (13), das 19h às 21h.
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A iniciativa também está confirmada para as próximas partidas da fase de grupos, nos dias 19 e 24 de junho.
Trânsito e segurança
O evento contará com o suporte de equipes municipais de Mobilidade Urbana, Fiscalização, Saúde, Apoio Social, Urbam e Guarda Civil Municipal (GCM), além das demais forças de segurança.
Nos dias de jogos, haverá bloqueios no trânsito e fiscalização na região central e em bairros com histórico de perturbação do sossego, com foco em coibir veículos com som alto e motocicletas com escapamentos irregulares.
O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) acompanhará a movimentação por meio de câmeras de monitoramento para dar apoio às equipes que estarão nas ruas.
Regras e orientações
O público poderá levar coolers para a praça, sendo proibida a entrada de recipientes de vidro, como garrafas e vasilhas. Para a segurança das crianças, os responsáveis devem mantê-las sob atenção constante, recomendando-se o uso de pulseiras de identificação com nome e telefone de contato.
Mesmo com o policiamento no local, é importante zelar pelos objetos pessoais, mantendo carteiras e celulares nos bolsos da frente. A atenção também se aplica ao consumo de bebidas: não se deve aceitar produtos de desconhecidos e, se dirigir, não beba.
Em caso de intercorrências, acione os serviços de emergência:
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Guarda Civil Municipal (GCM): 153
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Polícia Militar: 190
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Samu: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Central de Atendimento à Mulher: 180
Disque Denúncia / Defesa Civil: 181