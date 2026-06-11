O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite de quarta-feira (10), uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Campos do Jordão. Um jovem de 19 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore às margens da via.

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O chamado foi registrado por volta das 19h20. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o motorista inconsciente no interior do automóvel.