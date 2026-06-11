O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite de quarta-feira (10), uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Campos do Jordão. Um jovem de 19 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore às margens da via.
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O chamado foi registrado por volta das 19h20. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o motorista inconsciente no interior do automóvel.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava contusão nos membros inferiores, além do quadro de inconsciência provocado pelo mal súbito ocorrido durante a condução do veículo.
Após o atendimento inicial, o jovem foi retirado do carro pela equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão para receber atendimento médico. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.
As circunstâncias do acidente indicam que o motorista passou mal antes da colisão, o que fez com que o veículo atingisse uma árvore na rodovia, uma das principais ligações entre Campos do Jordão e o Vale do Paraíba.
O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência no trânsito, o acionamento rápido das equipes de socorro é fundamental para aumentar as chances de atendimento adequado e reduzir os riscos de agravamento das vítimas.