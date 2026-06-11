Uma operação policial em Taubaté, realizada por policiais civis do 5º Distrito Policial de São José dos Campos, terminou com um suspeito baleado na quarta-feira (10), no bairro Parque Três Marias.
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De acordo com informações preliminares, os agentes cumpriam um mandado judicial relacionado a uma investigação por receptação na rua José Carlos Stoppa, no Parque Três Marias, quando foram recebidos a tiros.
Os policiais civis reagiram à agressão e efetuaram disparos. O suspeito, que não era o alvo da operação, teria efetuado disparos contra os policiais e foi atingido por três tiros. A operação seguia em andamento até a última atualização da reportagem.
Homem baleado não era alvo da investigação
O homem que teria sido baleado, de acordo com informações iniciais não era o alvo da ação, que investiga crime de receptação, uma vez que no local há três moradias. A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias da reação do suspeito e da troca de tiros no momento da entrada das equipes no endereço.
Até a última atualização, não havia informação oficial sobre o estado de saúde do suspeito baleado, que foi socorrido após ser baleado no tórax e na cabeça. Os policiais não ficaram feridos.
Receptação é alvo do mandado judicial
O crime de receptação ocorre quando alguém adquire, recebe, transporta, conduz, oculta ou mantém em depósito produto que sabe ser fruto de crime. A pena prevista no Código Penal varia conforme as circunstâncias do caso.
Na ação desta quarta-feira, o mandado judicial cumprido pelos policiais civis de São José dos Campos tinha relação com esse tipo de investigação.
Operações contra receptação são comuns em investigações sobre furtos, roubos, desmanches, adulteração de veículos, comércio irregular de peças, produtos eletrônicos e outros bens de origem ilícita.