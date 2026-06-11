Em greve desde 2 de junho, os servidores municipais de Taubaté votarão na manhã desta quinta-feira (11) a proposta de reajuste salarial de 2,5% apresentada pela Prefeitura, após reunião que durou oito horas e terminou por volta de 22h dessa quarta-feira (10).

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O aumento, no entanto, seria aplicado somente a partir de 2027, sendo 1% na folha de janeiro e o restante na folha de março.