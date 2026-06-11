Em greve desde 2 de junho, os servidores municipais de Taubaté votarão na manhã desta quinta-feira (11) a proposta de reajuste salarial de 2,5% apresentada pela Prefeitura, após reunião que durou oito horas e terminou por volta de 22h dessa quarta-feira (10).
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O aumento, no entanto, seria aplicado somente a partir de 2027, sendo 1% na folha de janeiro e o restante na folha de março.
A proposta da Prefeitura será votada pelos servidores em uma assembleia marcada para as 9h dessa quinta-feira (11), na frente da Câmara. A reivindicação da categoria era um reajuste de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026.
Caso a proposta seja aprovada na assembleia, a greve será encerrada. Caso seja rejeitada, a paralisação deve ser mantida ao menos até a próxima segunda-feira (15), quando o Tribunal de Justiça irá promover uma audiência de conciliação entre Prefeitura e sindicato.
Prefeitura pede fim da greve
Em vídeo postado nas redes sociais após a reunião, a presidente do sindicato, Rosalba Ramos, não fez nenhum comentário sobre a proposta da Prefeitura, ressaltando que caberá aos servidores decidirem, durante a assembleia. "A categoria define", disse.
Já a Prefeitura afirmou, em nota, que a proposta de reajuste salarial "foi apresentada aos representantes do sindicato, solicitando cessão da greve, dados os impactos causados em decorrência do movimento".
A Prefeitura ressaltou ainda que, além do reajuste salarial proposto, já foi enviado à Câmara o projeto que aumenta o vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir de setembro desse ano.
Paralisação completa 10 dias
A greve dos servidores municipais de Taubaté completa 10 dias nessa quinta-feira. A paralisação tem provocado impactos nos serviços públicos, principalmente na área da educação e da saúde.
No início da paralisação, em ação movida pela Prefeitura, o TJ determinou que 70% dos funcionários permanecessem em atividade, para garantir a continuidade dos serviços essenciais, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento. O sindicato, no entanto, foi notificado somente no dia 8.
A pauta de reivindicações do sindicato tem nove itens, sendo o reajuste salarial o principal deles. O aumento do vale-alimentação, já aceito pela Prefeitura, era um dos itens. O município alega que a crise financeira impede o atendimento de todas as demandas do funcionalismo.