Um homem foi preso e 6,123 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (10), por volta das 20h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.
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Com ele, foram localizados dois tijolos de cocaína, porções já fracionadas para venda, porções a granel, além de diversos materiais utilizados para preparo, embalagem e distribuição de drogas.
No total, foram apreendidos:
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2.000 eppendorfs de cocaína (tampa branca), pesando 2,450 kg;
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1.773 eppendorfs de cocaína (tampa rosa), pesando 2,070 kg;
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cinco pacotes contendo cocaína, totalizando aproximadamente 100 g;
um tijolo de cocaína pesando 1,093 kg;
meio tijolo de cocaína pesando 410 g.
Além dos entorpecentes, os policiais também localizaram 21,5 mil eppendorfs vazios, duas balanças de precisão e um aparelho celular Samsung Galaxy S24.
O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.