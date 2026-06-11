Um homem foi preso e 6,123 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (10), por volta das 20h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

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Com ele, foram localizados dois tijolos de cocaína, porções já fracionadas para venda, porções a granel, além de diversos materiais utilizados para preparo, embalagem e distribuição de drogas.