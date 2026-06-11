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COMBATE AO TRÁFICO

PM prende homem com mais de 6 kg de drogas em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão de drogas em Jacareí
Apreensão de drogas em Jacareí

Um homem foi preso e 6,123 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (10), por volta das 20h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

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Com ele, foram localizados dois tijolos de cocaína, porções já fracionadas para venda, porções a granel, além de diversos materiais utilizados para preparo, embalagem e distribuição de drogas.

No total, foram apreendidos:

  • 2.000 eppendorfs de cocaína (tampa branca), pesando 2,450 kg;

  • 1.773 eppendorfs de cocaína (tampa rosa), pesando 2,070 kg;

cinco pacotes contendo cocaína, totalizando aproximadamente 100 g;

  • um tijolo de cocaína pesando 1,093 kg;

  • meio tijolo de cocaína pesando 410 g.

    • Além dos entorpecentes, os policiais também localizaram 21,5 mil eppendorfs vazios, duas balanças de precisão e um aparelho celular Samsung Galaxy S24.

    O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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