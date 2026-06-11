11 de junho de 2026
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PM prende dupla em tentativa de assalto a residência em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Dupla tentou levar luminárias e fios da residência
Dupla tentou levar luminárias e fios da residência

Dois homens foram presos durante um assalto a uma residência na avenida Rio Branco, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (9). Uma pessoa ouviu barulhos e, desconfiando da movimentação na casa do vizinho, acionou a polícia militar via 190.

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A equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou um cerco no local e abordou os suspeitos no interior do imóvel. Eles tentavam levar luminárias, lâmpadas e fios.

A dupla já possui passagens pelos crimes de roubo e furto. Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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