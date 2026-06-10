Em uma reunião que durou oito horas e terminou por volta de 22h dessa quarta-feira (10), a Prefeitura de Taubaté apresentou ao Sindicato dos Servidores uma proposta de reajuste salarial de 2,5%. Esse percentual, no entanto, seria aplicado somente a partir de 2027, sendo 1% na folha de janeiro e o restante na folha de março.

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A proposta da Prefeitura será votada pelos servidores em uma assembleia marcada para as 9h dessa quinta-feira (11), na frente da Câmara. A reivindicação da categoria era um reajuste de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026.