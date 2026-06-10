O motorista Otacílio Martiniano da Silva Filho, de 35 anos, natural de São José dos Campos, morreu em um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (8), na BR-116, na altura do km 163, próximo à comunidade Moraes, na divisa entre os municípios de Ponto dos Volantes e Padre Paraíso, em Minas Gerais.

Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, Otacílio conduzia uma carreta Volvo/FH 460, carregada com cal, quando o veículo teria seguido direto em uma curva e tombado fora da pista. Com a violência do impacto, a cabine ficou destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itaobim foram acionadas para o atendimento da ocorrência e realizaram o trabalho de desencarceramento. Otacílio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.