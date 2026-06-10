Morreu nesta quarta-feira (10), em Jacareí, Pedro Paulo Gonçalves, conhecido como Pedrão. Ele tinha 70 anos e foi ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

Pedrão foi trabalhador da Philips e teve atuação marcada pela defesa dos direitos da categoria metalúrgica. Em 1996, integrou a diretoria colegiada do Sindicato, período em que participou de mobilizações e lutas em favor dos trabalhadores.

Atualmente, ele fazia parte da direção da Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas), mantendo sua atuação ligada às pautas dos aposentados e da classe trabalhadora.