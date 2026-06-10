Morreu nesta quarta-feira (10), em Jacareí, Pedro Paulo Gonçalves, conhecido como Pedrão. Ele tinha 70 anos e foi ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.
Pedrão foi trabalhador da Philips e teve atuação marcada pela defesa dos direitos da categoria metalúrgica. Em 1996, integrou a diretoria colegiada do Sindicato, período em que participou de mobilizações e lutas em favor dos trabalhadores.
Atualmente, ele fazia parte da direção da Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas), mantendo sua atuação ligada às pautas dos aposentados e da classe trabalhadora.
Em nota, a diretoria do Sindicato lamentou a morte de Pedrão e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Nas redes sociais, companheiros também prestaram homenagens. “Pedrão era um grande companheiro, vou sentir sua falta. Pedrão presente”, escreveu Robson Alemão.
O velório será realizado nesta quinta-feira (11), das 7h às 10h, no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, em Jacareí. O enterro será no Cemitério Parque Santo Antônio.