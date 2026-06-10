A data da estreia do São José na Copa Paulista mudou. E o primeiro jogo, contra o São Caetano, que seria no dia 18 de julho, um sábado, às 15h, mudou para o dia 20, segunda-feira, no mesmo horário e no mesmo estádio, o Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A confirmação foi dada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira (10).
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Essa é a segunda mudança de data de jogo da Águia do Vale no torneio. Isso porque o jogo da segunda rodada, contra o EC São Bernardo, seria na sexta-feira, dia 24, às 19h, mas mudou para sábado, dia 25 de julho, no mesmo horário e local, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
O São José está no grupo que tem também o Santo André. Esse torneio vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O campeão escolhe qual torneio irá jogar no ano seguinte, enquanto o vice fica com a outra vaga.
Ainda nesta segunda, mais cedo, a diretoria anunciou a inesperada saída do técnico Jorge Castilho, que pediu demissão e irá para o Água Santa. Ele estava desde a quinta rodada da Série A-2 no comando do time da região e o contrato seria até o final da Série A-2 do ano que vem.
Porém, a diretoria agora está no mercado, em busca de um substituto para dar continuidade ao trabalho já iniciado.