A data da estreia do São José na Copa Paulista mudou. E o primeiro jogo, contra o São Caetano, que seria no dia 18 de julho, um sábado, às 15h, mudou para o dia 20, segunda-feira, no mesmo horário e no mesmo estádio, o Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A confirmação foi dada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira (10).

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Essa é a segunda mudança de data de jogo da Águia do Vale no torneio. Isso porque o jogo da segunda rodada, contra o EC São Bernardo, seria na sexta-feira, dia 24, às 19h, mas mudou para sábado, dia 25 de julho, no mesmo horário e local, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.