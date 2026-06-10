A General Motors vai ampliar o ritmo de produção na fábrica de São José dos Campos a partir do dia 6 de julho. A unidade passará a trabalhar com dois turnos em volume equivalente, medida adotada para acompanhar o crescimento da demanda no setor automotivo.
A mudança representa o fortalecimento da atividade industrial na cidade e atende a uma antiga reivindicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que vinha defendendo a retomada de um segundo turno com maior capacidade produtiva.
Para colocar a nova organização em prática, a montadora já contratou 300 trabalhadores. Os novos funcionários estão em fase de treinamento para atuar na linha de produção. Além desse grupo, a GM prevê a abertura de mais 77 vagas, necessárias para complementar a operação.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a ampliação é considerada uma conquista para os trabalhadores e para a economia regional, já que a movimentação da indústria tende a gerar reflexos também em empregos indiretos e na renda das famílias.
Apesar de a fábrica já funcionar em dois períodos, a novidade está na equalização da produção entre os turnos. Com isso, a empresa busca padronizar o ritmo de trabalho e aumentar a eficiência da unidade para atender ao mercado.
A entidade sindical informou ainda que os procedimentos de segurança atualmente adotados serão mantidos, sem necessidade de novas assembleias para essa etapa da transição. O sindicato, no entanto, afirmou que continuará acompanhando o volume de produção e poderá cobrar novas contratações caso a demanda siga em alta.