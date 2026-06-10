11 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

GM amplia operação em São José e reforça 2º turno de produção

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GM
GM de São José dos Campos
GM de São José dos Campos

A General Motors vai ampliar o ritmo de produção na fábrica de São José dos Campos a partir do dia 6 de julho. A unidade passará a trabalhar com dois turnos em volume equivalente, medida adotada para acompanhar o crescimento da demanda no setor automotivo.

A mudança representa o fortalecimento da atividade industrial na cidade e atende a uma antiga reivindicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que vinha defendendo a retomada de um segundo turno com maior capacidade produtiva.

Para colocar a nova organização em prática, a montadora já contratou 300 trabalhadores. Os novos funcionários estão em fase de treinamento para atuar na linha de produção. Além desse grupo, a GM prevê a abertura de mais 77 vagas, necessárias para complementar a operação.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a ampliação é considerada uma conquista para os trabalhadores e para a economia regional, já que a movimentação da indústria tende a gerar reflexos também em empregos indiretos e na renda das famílias.

Apesar de a fábrica já funcionar em dois períodos, a novidade está na equalização da produção entre os turnos. Com isso, a empresa busca padronizar o ritmo de trabalho e aumentar a eficiência da unidade para atender ao mercado.

A entidade sindical informou ainda que os procedimentos de segurança atualmente adotados serão mantidos, sem necessidade de novas assembleias para essa etapa da transição. O sindicato, no entanto, afirmou que continuará acompanhando o volume de produção e poderá cobrar novas contratações caso a demanda siga em alta.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários