Morreu nesta quarta-feira (10) Guaracimir Jorge Nascimento, conhecido como Mestre Guará, uma das principais referências do Carnaval de Guaratinguetá.
A morte foi comunicada oficialmente pelo GRCES Acadêmicos do Campo do Galvão, escola à qual Mestre Guará dedicou grande parte de sua trajetória. Em nota, a agremiação lamentou a perda e destacou a importância dele para a história da entidade e do samba na cidade.
Mestre Guará teve atuação marcante no Acadêmicos do Campo do Galvão, onde exerceu diversas funções, entre elas presidente-executivo, conselheiro deliberativo, mestre de bateria, diretor de harmonia, enredista e diretor de Carnaval.
Segundo a escola, ele deixa um legado de trabalho, respeito, amizade e contribuição à cultura popular, tendo formado gerações de sambistas e marcado a memória de todos que conviveram com ele.
Em homenagem à trajetória de Mestre Guará, o GRCES Acadêmicos do Campo do Galvão decretou luto oficial de cinco dias. A agremiação também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da comunidade do samba.