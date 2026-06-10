11 de junho de 2026
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MORTE

Morre Mestre Guará, referência do Carnaval de Guaratinguetá

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Guaracimir Jorge Nascimento
Guaracimir Jorge Nascimento

Morreu nesta quarta-feira (10) Guaracimir Jorge Nascimento, conhecido como Mestre Guará, uma das principais referências do Carnaval de Guaratinguetá.

A morte foi comunicada oficialmente pelo GRCES Acadêmicos do Campo do Galvão, escola à qual Mestre Guará dedicou grande parte de sua trajetória. Em nota, a agremiação lamentou a perda e destacou a importância dele para a história da entidade e do samba na cidade.

Mestre Guará teve atuação marcante no Acadêmicos do Campo do Galvão, onde exerceu diversas funções, entre elas presidente-executivo, conselheiro deliberativo, mestre de bateria, diretor de harmonia, enredista e diretor de Carnaval.

Segundo a escola, ele deixa um legado de trabalho, respeito, amizade e contribuição à cultura popular, tendo formado gerações de sambistas e marcado a memória de todos que conviveram com ele.

Em homenagem à trajetória de Mestre Guará, o GRCES Acadêmicos do Campo do Galvão decretou luto oficial de cinco dias. A agremiação também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da comunidade do samba.

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