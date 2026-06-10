Morreu nesta quarta-feira (10) Guaracimir Jorge Nascimento, conhecido como Mestre Guará, uma das principais referências do Carnaval de Guaratinguetá.

A morte foi comunicada oficialmente pelo GRCES Acadêmicos do Campo do Galvão, escola à qual Mestre Guará dedicou grande parte de sua trajetória. Em nota, a agremiação lamentou a perda e destacou a importância dele para a história da entidade e do samba na cidade.

Mestre Guará teve atuação marcante no Acadêmicos do Campo do Galvão, onde exerceu diversas funções, entre elas presidente-executivo, conselheiro deliberativo, mestre de bateria, diretor de harmonia, enredista e diretor de Carnaval.