Os moradores poderão acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 em uma transmissão pública organizada pela Prefeitura. A partida será exibida em painéis de LED instalados em uma praça da cidade neste sábado (13), das 19h às 21h.

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O evento será realizado na Praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos. A proposta é reunir torcedores para assistir ao primeiro jogo do Brasil no torneio em um espaço aberto ao público.