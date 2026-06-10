Os moradores poderão acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 em uma transmissão pública organizada pela Prefeitura. A partida será exibida em painéis de LED instalados em uma praça da cidade neste sábado (13), das 19h às 21h.
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O evento será realizado na Praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos. A proposta é reunir torcedores para assistir ao primeiro jogo do Brasil no torneio em um espaço aberto ao público.
Os participantes poderão levar coolers para o local. No entanto, por questões de segurança, não será permitida a entrada de recipientes de vidro, incluindo garrafas e vasilhas utilizadas para bebidas ou alimentos.
A operação contará com a atuação integrada de equipes das áreas de Mobilidade Urbana, Fiscalização, Saúde, Apoio Social, Urbam e GCM (Guarda Civil Municipal), além do apoio das forças de segurança.
A Prefeitura informou que a iniciativa deverá ser repetida durante os próximos compromissos da Seleção Brasileira na competição, previstos para os dias 19 e 24 de junho.
Segurança e fiscalização
Durante os dias de jogos do Brasil, estão previstos bloqueios em vias da região central e ações de fiscalização em pontos com maior registro de ocorrências. O trabalho terá foco em casos de perturbação do sossego, veículos com som em volume elevado e motocicletas com escapamentos irregulares.
O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) também participará da operação por meio do monitoramento por câmeras espalhadas pela cidade. As imagens serão utilizadas para auxiliar as equipes em campo em ações preventivas e de atendimento a ocorrências.
Orientações para os torcedores
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Mantenha atenção às crianças em locais com grande circulação de pessoas. Se necessário, utilize pulseiras de identificação com nome e telefone do responsável.
Se consumir bebida alcoólica, não dirija.
Não aceite bebidas de pessoas desconhecidas.
Guarde carteira, celular e objetos pessoais em locais de difícil acesso para terceiros.
Aproveite o evento de forma responsável.
Telefones úteis
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Guarda Civil Municipal: 153
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Polícia Militar: 190
Central de Atendimento à Mulher: 180
Disque Denúncia: 181
SAMU: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Defesa Civil: 190
Serviço
Transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026
Local: Praça Afonso Pena, Centro
Horário: das 19h às 21h
Entrada: gratuita