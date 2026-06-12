A senadora Mara Gabrilli está em Nova York entre os dias 8 e 12 de junho de 2026 para participar da 19ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a COSP19, realizada na sede da ONU (Organização das Nações Unidas).

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A edição deste ano tem um significado especial: marca os 20 anos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Há duas décadas, esse tratado internacional transformou a forma como o mundo compreende a deficiência, deixando para trás a lógica do assistencialismo e consolidando a deficiência como uma questão de direitos humanos, participação social e eliminação de barreiras.