Um menino de 11 anos está internado em estado grave após ingerir um pedaço de bolo contaminado com veneno. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada por equipes médicas e permanece sob cuidados intensivos.
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O caso ocorreu no dia 1º de junho. Segundo relatos da família, Arthur chegou em casa com o doce embalado dentro da mochila e consumiu o alimento antes do jantar.
Horas depois, o menino foi dormir mais cedo do que o habitual. Por volta das 23h, ele acordou passando mal e pediu ajuda aos pais. Diante da rápida piora do quadro clínico, a família acionou socorro.
Arthur foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, onde segue internado em estado grave. Durante o atendimento, os médicos identificaram sinais de intoxicação.
Exames realizados pela equipe de saúde confirmaram a presença de chumbinho, substância popularmente utilizada de forma ilegal para matar ratos. As circunstâncias que levaram à contaminação do alimento devem ser investigadas pelas autoridades competentes.