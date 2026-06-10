Um menino de 11 anos está internado em estado grave após ingerir um pedaço de bolo contaminado com veneno. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada por equipes médicas e permanece sob cuidados intensivos.

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O caso ocorreu no dia 1º de junho. Segundo relatos da família, Arthur chegou em casa com o doce embalado dentro da mochila e consumiu o alimento antes do jantar.