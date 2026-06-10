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TRAGÉDIA

Menino de 11 anos é levado à UTI após comer bolo envenenado

Por Da Redação | Nova Iguaçu (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Menino de 11 anos é levado à UTI após comer bolo envenenado
Menino de 11 anos é levado à UTI após comer bolo envenenado

Um menino de 11 anos está internado em estado grave após ingerir um pedaço de bolo contaminado com veneno. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada por equipes médicas e permanece sob cuidados intensivos.

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O caso ocorreu no dia 1º de junho. Segundo relatos da família, Arthur chegou em casa com o doce embalado dentro da mochila e consumiu o alimento antes do jantar.

Horas depois, o menino foi dormir mais cedo do que o habitual. Por volta das 23h, ele acordou passando mal e pediu ajuda aos pais. Diante da rápida piora do quadro clínico, a família acionou socorro.

Arthur foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, onde segue internado em estado grave. Durante o atendimento, os médicos identificaram sinais de intoxicação.

Exames realizados pela equipe de saúde confirmaram a presença de chumbinho, substância popularmente utilizada de forma ilegal para matar ratos. As circunstâncias que levaram à contaminação do alimento devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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