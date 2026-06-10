O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha foi detido na manhã desta quarta-feira (10) em cumprimento a um mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia. O ex-zagueiro da Seleção Brasileira se preparava para viajar aos Estados Unidos quando foi abordado pelas autoridades.

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A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas, Ricardo Rocha embarcaria para os Estados Unidos, onde participaria da cobertura da Copa do Mundo.