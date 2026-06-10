O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha foi detido na manhã desta quarta-feira (10) em cumprimento a um mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia. O ex-zagueiro da Seleção Brasileira se preparava para viajar aos Estados Unidos quando foi abordado pelas autoridades.
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A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas, Ricardo Rocha embarcaria para os Estados Unidos, onde participaria da cobertura da Copa do Mundo.
A ordem de prisão foi expedida pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, vinculada ao Tribunal de Justiça do Ceará. O mandado está relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia, cuja dívida soma R$ 2.414,57, conforme atualização realizada em dezembro de 2024.
De acordo com a decisão judicial, o mandado tem validade até abril de 2028. O documento também prevê que o ex-atleta seja colocado em liberdade após o cumprimento do prazo de 45 dias de prisão, desde que não existam outras pendências judiciais ou novas ordens de prisão em seu nome.
Ricardo Rocha ficou conhecido nacionalmente por sua trajetória no futebol brasileiro e por integrar o elenco da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994.