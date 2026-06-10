Rodrigo Maciel Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira após ser atacado por um homem em uma motocicleta. O crime ocorreu em plena luz do dia e mobilizou forças policiais, que iniciaram buscas pelo autor dos disparos.

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O homicídio foi registrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, a vítima seguia para uma consulta médica quando foi abordada pelo criminoso.