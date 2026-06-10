Rodrigo Maciel Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira após ser atacado por um homem em uma motocicleta. O crime ocorreu em plena luz do dia e mobilizou forças policiais, que iniciaram buscas pelo autor dos disparos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio foi registrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, a vítima seguia para uma consulta médica quando foi abordada pelo criminoso.
De acordo com relatos iniciais, o suspeito se aproximou de motocicleta e efetuou diversos disparos contra Rodrigo. Após o ataque, ele fugiu rapidamente do local antes da chegada das equipes de segurança.
Policiais civis que estavam nas proximidades ouviram os tiros e se dirigiram imediatamente à cena do crime. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, enquanto investigadores deram início às diligências para identificar o responsável pela execução.
A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil apura o caso e busca imagens de câmeras de monitoramento e testemunhas que possam contribuir para a identificação do autor e o esclarecimento das circunstâncias do crime.