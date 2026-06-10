A ex-prefeita Misty Roberts foi condenada a 90 dias de prisão após ser considerada culpada por abuso sexual contra um adolescente. A sentença foi anunciada na terça-feira (9), encerrando um caso que ganhou grande repercussão e levou à renúncia da política durante as investigações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os fatos ocorreram em DeRidder, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. De acordo com a acusação, o crime aconteceu em 2024 durante uma festa marcada pelo consumo de bebidas alcoólicas. A vítima era um amigo dos filhos da então prefeita.