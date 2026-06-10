A ex-prefeita Misty Roberts foi condenada a 90 dias de prisão após ser considerada culpada por abuso sexual contra um adolescente. A sentença foi anunciada na terça-feira (9), encerrando um caso que ganhou grande repercussão e levou à renúncia da política durante as investigações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os fatos ocorreram em DeRidder, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. De acordo com a acusação, o crime aconteceu em 2024 durante uma festa marcada pelo consumo de bebidas alcoólicas. A vítima era um amigo dos filhos da então prefeita.
Durante a audiência de sentença, familiares do jovem prestaram depoimentos emocionados. A mãe da vítima criticou duramente a ex-prefeita e alertou para a necessidade de atenção aos diferentes perfis de agressores sexuais.
Segundo ela, criminosos nem sempre correspondem à imagem tradicional de perigo frequentemente apresentada às crianças. A declaração foi feita diretamente à condenada diante do tribunal.
O caso provocou forte repercussão na comunidade local e resultou na saída de Misty Roberts do cargo de prefeita enquanto o processo judicial estava em andamento.