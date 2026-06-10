A morte de Egton Honorio de Oliveira, de 41 anos, causou comoção entre familiares e amigos nas redes sociais nesta quarta-feira (10). A informação foi divulgada pela Organização Campo das Oliveiras, que publicou a nota de falecimento e os detalhes das últimas homenagens.

Segundo a publicação, Egton nasceu em 18 de setembro de 1984. As homenagens acontecem no Campo das Oliveiras, na Sala Barcelona, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí.

A cerimônia de despedida está marcada para esta quinta-feira (11), das 8h às 12h, no Crematório Campo das Oliveiras.