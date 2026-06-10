11 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Egton: morte causa comoção nas redes sociais em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Egton Honorio de Oliveira, de 41 anos
Egton Honorio de Oliveira, de 41 anos

A morte de Egton Honorio de Oliveira, de 41 anos, causou comoção entre familiares e amigos nas redes sociais nesta quarta-feira (10). A informação foi divulgada pela Organização Campo das Oliveiras, que publicou a nota de falecimento e os detalhes das últimas homenagens.

Segundo a publicação, Egton nasceu em 18 de setembro de 1984. As homenagens acontecem no Campo das Oliveiras, na Sala Barcelona, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí.

A cerimônia de despedida está marcada para esta quinta-feira (11), das 8h às 12h, no Crematório Campo das Oliveiras.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte e prestaram solidariedade aos familiares. “Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu um internauta. Outro comentário destacou: “Um amigo nota 10, descanse em paz”.

A causa da morte não foi informada na publicação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários