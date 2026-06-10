A 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos determinou que a Prefeitura pague uma multa de R$ 700 mil por descumprir decisões judiciais em uma ação movida pela AATM-SJC (Associação dos Auditores Tributários Municipais de São José dos Campos).

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Na ação, que foi iniciada em julho de 2021 e encerrada em agosto de 2024, a associação contestava a nomeação de pessoas sem ligação com a carreira fiscal para atuar em cargos comissionados e funções de confiança no Departamento de Receita, vinculado à Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.