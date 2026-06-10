A adolescente Gabrieli Vitória, de 16 anos, que estava desaparecida desde o início de maio, foi encontrada com vida em São José dos Campos.

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A confirmação do paradeiro da jovem trouxe alívio para familiares, amigos e voluntários que se mobilizaram intensamente em uma campanha pelas redes sociais ao longo do último mês.