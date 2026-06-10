A adolescente Gabrieli Vitória, de 16 anos, que estava desaparecida desde o início de maio, foi encontrada com vida em São José dos Campos.
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A confirmação do paradeiro da jovem trouxe alívio para familiares, amigos e voluntários que se mobilizaram intensamente em uma campanha pelas redes sociais ao longo do último mês.
"Obrigado a todos que ajudaram... DEUS ABENÇOE", postaram familiares.
Gabi, como é carinhosamente chamada, havia sido vista pela última vez no dia 5 de maio, quando deixou um abrigo de acolhimento onde residia, localizado no bairro Monte Castelo, na região central de São José. Desde então, ela não havia feito mais nenhum contato com parentes ou responsáveis.
Mobilização e buscas em São José dos Campos
Durante os mais de 30 dias de angústia, cartazes com a foto de Gabrieli foram amplamente compartilhados na internet com a tarja de "Desaparecida".
De acordo com informações da família, as buscas se concentraram principalmente na região central do município, onde a adolescente chegou a ser avistada por testemunhas semanas atrás, embora nenhuma pista concreta tivesse sido consolidada na ocasião.
Antes de seu desaparecimento, a jovem havia passado por um período de internação de cerca de 70 dias no Hospital Francisca Júlia, recebendo alta no final de abril, pouco antes de ser transferida para o abrigo.