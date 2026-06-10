Um vídeo registrado momentos após a queda de um avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, mostra os destroços da aeronave que caiu na manhã desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu logo após a decolagem e deixou duas pessoas mortas e uma ferida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. VEJA O VÍDEO
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A aeronave caiu às 11h13 em uma área próxima ao Aeroporto Estadual de Marília, atingindo um campo pertencente a uma associação atlética localizado ao lado da pista.
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o avião bimotor havia acabado de decolar quando perdeu altitude e caiu por razões que ainda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.
A Rede VOA, concessionária responsável pela administração do aeroporto, informou que a aeronave de prefixo PT-MDB transportava três pessoas no momento do acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas morreram no local. Os corpos foram encontrados carbonizados entre os destroços da aeronave. Uma terceira pessoa foi resgatada com vida pelas equipes de emergência e encaminhada para atendimento médico em um hospital da região.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação das equipes de resgate e os destroços espalhados na área onde ocorreu a queda. O vídeo também evidencia a proximidade do local do acidente com a pista do aeroporto.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil e de outros órgãos de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência. O Centro de Gerenciamento de Emergências acompanha o caso.
Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente.
As circunstâncias da queda serão investigadas pelos órgãos responsáveis pela apuração de acidentes aeronáuticos, que deverão analisar fatores como as condições da aeronave, a operação do voo e eventuais falhas que possam ter contribuído para o acidente.
O caso provocou comoção em Marília e mobilizou autoridades locais, que acompanham o trabalho das equipes de investigação e de atendimento às vítimas.