Um vídeo registrado momentos após a queda de um avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, mostra os destroços da aeronave que caiu na manhã desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu logo após a decolagem e deixou duas pessoas mortas e uma ferida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. VEJA O VÍDEO

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A aeronave caiu às 11h13 em uma área próxima ao Aeroporto Estadual de Marília, atingindo um campo pertencente a uma associação atlética localizado ao lado da pista.