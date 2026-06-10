A Prefeitura de Taubaté convocou oficialmente o Sinserv (Sndicato dos Servidores Públicos Municipais) para uma reunião às 14h desta quarta-feira (10), em uma nova tentativa de encerrar a greve da categoria. O encontro ocorre após dias de impasse nas negociações salariais e aumenta a expectativa por um acordo entre a administração municipal e os trabalhadores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A convocação foi divulgada no fim da manhã e representa a retomada formal do diálogo entre as partes. A expectativa dos servidores é que a Prefeitura apresente avanços na pauta de reivindicações, que tem como principal demanda a reposição salarial de 9,43%.
A reunião acontece após dias de mobilização da categoria. Mais cedo, o Sindserv havia informado que ainda não tinha recebido convite oficial para participar de uma rodada de negociações envolvendo representantes do Executivo e do Legislativo.
Com a confirmação do encontro, o sindicato passa a integrar diretamente as discussões que podem definir o futuro da paralisação, iniciada em 2 de junho após o fracasso das negociações da campanha salarial.
Impacto da greve em Taubaté
Desde então, a greve tem provocado impactos em setores como educação, saúde e atendimento administrativo. Enquanto os servidores cobram reajuste salarial e avanços em pautas funcionais, a Prefeitura argumenta que atender integralmente às reivindicações geraria um impacto estimado em cerca de R$ 200 milhões aos cofres municipais.
A categoria também reivindica melhorias no auxílio-transporte, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Já a administração municipal defende alternativas como o aumento do vale-alimentação, proposta que não atende à principal reivindicação dos trabalhadores.
A paralisação ocorre sob liminar da Justiça, que determinou a manutenção de 70% dos servidores em atividade para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Uma audiência de conciliação entre Prefeitura e sindicato está marcada para o próximo dia 15 e poderá representar mais uma tentativa de acordo caso não haja avanço na reunião desta quarta-feira.