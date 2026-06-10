A Prefeitura de Taubaté convocou oficialmente o Sinserv (Sndicato dos Servidores Públicos Municipais) para uma reunião às 14h desta quarta-feira (10), em uma nova tentativa de encerrar a greve da categoria. O encontro ocorre após dias de impasse nas negociações salariais e aumenta a expectativa por um acordo entre a administração municipal e os trabalhadores.

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A convocação foi divulgada no fim da manhã e representa a retomada formal do diálogo entre as partes. A expectativa dos servidores é que a Prefeitura apresente avanços na pauta de reivindicações, que tem como principal demanda a reposição salarial de 9,43%.