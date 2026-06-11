11 de junho de 2026
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COPA 2026

É Copa! OVALE escala o Brasil todos os tempos; Veja que timaço!

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Qual a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos? Veja a lista
Qual a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos? Veja a lista

Qual é a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos? Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, esse assunto sempre vem à tona e costuma gerar muita curiosidade e boas discussões.

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Afinal de contas, a Seleção Brasileira é pentacampeã mundial, com títulos conquistados em gerações diferentes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Isso sem contar as equipes que fizeram história, mas não conquistaram o caneco, como a seleção de 1950, vice-campeã no ‘Maracanazo’ ou a de 1982, na Espanha, que encantou o mundo com o futebol arte, mas parou na Itália do inspirado Paolo Rossi.

Então, a equipe de OVALE foi a campo e escalou 11 "técnicos", cada um deles selecionando os craques brasileiros de todos os tempos. E qual é o time?

Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Pelé e Garrincha; Rivellino, Ronaldo Fenômeno e Romário.

Veja abaixo a escalação de cada um dos 11 técnicos escalados por OVALE.

Guilhermo Codazzi - OVALE

Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Rivellino e Pelé; Garrincha, Ronaldo Fenômeno e Romário

Marcos Eduardo Carvalho - OVALE

Taffarel; Cafu, Bellini, Roque Junior e Nilton Santos; Dunga, Rivellino e Ronaldinho Gaúcho; Jairzinho, Ronaldo e Pelé

Xandu Alves – OVALE

Dida, Cafu, Oscar, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Gerson e Falcão; Pelé, Ronaldinho Gaúcho e Romário.

Valtencir Vicente - Jogando Juntos

Marcos; Cafu, Brito, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Tostão e Pelé; Jairzinho, Romário e Ronaldo

João Delfino - Parada dos Esportes

Taffarel; Carlos Alberto Torres, Lucio, Aldair e Nilton Santos; Didi, Garrincha e Pelé; Rivaldo, Ronaldo e Romário

Antonio Carmo – Parada dos Esportes

Leão; Leandro, Bellini, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Didi e Garrincha; Pelé, Romario e Rivaldo

Paulo Ricardo - Hora do Esporte da TV Câmara SJC

Gilmar; Cafu, Aldair, Lúcio e Nilton Santos; Zito, Pelé e Zico; Ronaldo Fenômeno, Romário e Garrincha

Vieira Junior - Hora do Esporte da TV Câmara SJC

Marcos; Carlos Alberto Torres, Domingos da Guia, Aldair e Roberto Carlos; Didi, Falcão e Zico; Pelé, Ronaldo e Romário

Helcio Costa – SPRio+

Taffarel; Carlos Alberto, Mauro Ramos de Oliveira, Domingos da Guia e Nilton Santos; Falcão, Didi e Pelé; Mané Garrincha, Ronaldo e Romário

João Paulo Sardinha – Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Gilmar; Cafu, Bellini, Lúcio e Roberto Carlos; Rivellino, Tostão, Zico e Pelé; Romário e Ronaldo. Técnico: Zagallo.

Pedro Luiz Belisqui – Rádio 99 FM Taubaté

Gilmar; Djalma Santos, Luiz Pereira, Thiago Silva e Roberto Carlos; Zito, Falcão, Rivellino e Pelé; Garrincha e Ronaldo Fenômeno

Seleção dos mais citados por posição

Considerando apenas as posições em que foram escalados pelos participantes:

Goleiro: Gilmar (4 citações)

Lateral-direito: Cafu (6)

Zagueiro: Aldair (7)

Zagueiro: Bellini (4)

Lateral-esquerdo: Roberto Carlos (7)

Volante: Didi (5)

Meia: Pelé (11)

Meia: Garrincha (6)

Atacante: Ronaldo Fenômeno (9)

Atacante: Romário (9)

Atacante: Rivellino (4)

Seleção final (4-3-3)

Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Pelé e Garrincha; Rivellino, Ronaldo Fenômeno e Romário.

Top 11 geral (mais votados, independentemente da posição)

Pelé – 11

Ronaldo Fenômeno – 11

Romário – 10

Aldair – 8

Roberto Carlos – 7

Cafu – 5

Didi – 5

Garrincha – 5

Nilton Santos – 4

Bellini – 3

Clodoaldo/Falcão/Rivellino (empate com 3 citações)

A curiosidade é que Pelé e Ronaldo Fenômeno apareceram em todas as 11 seleções analisadas, sendo unanimidades absolutas entre os participantes.

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