Qual é a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos? Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, esse assunto sempre vem à tona e costuma gerar muita curiosidade e boas discussões.
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Afinal de contas, a Seleção Brasileira é pentacampeã mundial, com títulos conquistados em gerações diferentes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Isso sem contar as equipes que fizeram história, mas não conquistaram o caneco, como a seleção de 1950, vice-campeã no ‘Maracanazo’ ou a de 1982, na Espanha, que encantou o mundo com o futebol arte, mas parou na Itália do inspirado Paolo Rossi.
Então, a equipe de OVALE foi a campo e escalou 11 "técnicos", cada um deles selecionando os craques brasileiros de todos os tempos. E qual é o time?
Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Pelé e Garrincha; Rivellino, Ronaldo Fenômeno e Romário.
Veja abaixo a escalação de cada um dos 11 técnicos escalados por OVALE.
Guilhermo Codazzi - OVALE
Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Rivellino e Pelé; Garrincha, Ronaldo Fenômeno e Romário
Marcos Eduardo Carvalho - OVALE
Taffarel; Cafu, Bellini, Roque Junior e Nilton Santos; Dunga, Rivellino e Ronaldinho Gaúcho; Jairzinho, Ronaldo e Pelé
Xandu Alves – OVALE
Dida, Cafu, Oscar, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Gerson e Falcão; Pelé, Ronaldinho Gaúcho e Romário.
Valtencir Vicente - Jogando Juntos
Marcos; Cafu, Brito, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Tostão e Pelé; Jairzinho, Romário e Ronaldo
João Delfino - Parada dos Esportes
Taffarel; Carlos Alberto Torres, Lucio, Aldair e Nilton Santos; Didi, Garrincha e Pelé; Rivaldo, Ronaldo e Romário
Antonio Carmo – Parada dos Esportes
Leão; Leandro, Bellini, Aldair e Roberto Carlos; Clodoaldo, Didi e Garrincha; Pelé, Romario e Rivaldo
Paulo Ricardo - Hora do Esporte da TV Câmara SJC
Gilmar; Cafu, Aldair, Lúcio e Nilton Santos; Zito, Pelé e Zico; Ronaldo Fenômeno, Romário e Garrincha
Vieira Junior - Hora do Esporte da TV Câmara SJC
Marcos; Carlos Alberto Torres, Domingos da Guia, Aldair e Roberto Carlos; Didi, Falcão e Zico; Pelé, Ronaldo e Romário
Helcio Costa – SPRio+
Taffarel; Carlos Alberto, Mauro Ramos de Oliveira, Domingos da Guia e Nilton Santos; Falcão, Didi e Pelé; Mané Garrincha, Ronaldo e Romário
João Paulo Sardinha – Fundação Cultural Cassiano Ricardo
Gilmar; Cafu, Bellini, Lúcio e Roberto Carlos; Rivellino, Tostão, Zico e Pelé; Romário e Ronaldo. Técnico: Zagallo.
Pedro Luiz Belisqui – Rádio 99 FM Taubaté
Gilmar; Djalma Santos, Luiz Pereira, Thiago Silva e Roberto Carlos; Zito, Falcão, Rivellino e Pelé; Garrincha e Ronaldo Fenômeno
Seleção dos mais citados por posição
Considerando apenas as posições em que foram escalados pelos participantes:
Goleiro: Gilmar (4 citações)
Lateral-direito: Cafu (6)
Zagueiro: Aldair (7)
Zagueiro: Bellini (4)
Lateral-esquerdo: Roberto Carlos (7)
Volante: Didi (5)
Meia: Pelé (11)
Meia: Garrincha (6)
Atacante: Ronaldo Fenômeno (9)
Atacante: Romário (9)
Atacante: Rivellino (4)
Seleção final (4-3-3)
Gilmar; Cafu, Aldair, Bellini e Roberto Carlos; Didi, Pelé e Garrincha; Rivellino, Ronaldo Fenômeno e Romário.
Top 11 geral (mais votados, independentemente da posição)
Pelé – 11
Ronaldo Fenômeno – 11
Romário – 10
Aldair – 8
Roberto Carlos – 7
Cafu – 5
Didi – 5
Garrincha – 5
Nilton Santos – 4
Bellini – 3
Clodoaldo/Falcão/Rivellino (empate com 3 citações)
A curiosidade é que Pelé e Ronaldo Fenômeno apareceram em todas as 11 seleções analisadas, sendo unanimidades absolutas entre os participantes.