Qual é a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos? Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, esse assunto sempre vem à tona e costuma gerar muita curiosidade e boas discussões.

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Afinal de contas, a Seleção Brasileira é pentacampeã mundial, com títulos conquistados em gerações diferentes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.