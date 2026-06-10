As meninas do São José Basketball visitam o Sampaio Basquete na noite desta quinta-feira (11), a partir das 19h30, no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA). Esse jogo vale pela última rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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No jogo anterior, em casa, na sexta-feira (5), as joseenses massacraram o Maringá (PR) por 74 a 35. Mas, agora, terão um confronto dos mais complicados.
Afinal de contas, o Sampaio lidera o torneio, com 33 pontos. Em 17 jogos já disputados, venceu 16 e perdeu apenas um.
Já o São José, sob comando do técnico Leandro Leal, está em sexto lugar, com oito vitórias e nove derrotas. Ao menos, já garantiu a classificação para os playoffs.
No primeiro turno, em São José dos Campos, no dia 29 de março, as joseenses perderam por 90 a 50. Agora, tentam ao menos um jogo mais equilibrado contra o melhor time do campeonato.