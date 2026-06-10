As meninas do São José Basketball visitam o Sampaio Basquete na noite desta quinta-feira (11), a partir das 19h30, no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA). Esse jogo vale pela última rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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No jogo anterior, em casa, na sexta-feira (5), as joseenses massacraram o Maringá (PR) por 74 a 35. Mas, agora, terão um confronto dos mais complicados.