Um incêndio de grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil em Campos do Jordão. A ocorrência foi registrada por volta das 7h de terça-feira (9), no bairro Matadouro, às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), km 174.

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Para extinguir o fogo, cerca de dez homens atuaram com dois caminhões-pipa e um autobomba. Foram utilizados aproximadamente 80 mil litros de água.