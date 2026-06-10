11 de junho de 2026
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MATERIAL INFLAMÁVEL

Incêndio atinge depósito de recicláveis em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil
Incêndio de grandes proporções em depósito de recicláveis em Campos do Jordão
Incêndio de grandes proporções em depósito de recicláveis em Campos do Jordão

Um incêndio de grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil em Campos do Jordão. A ocorrência foi registrada por volta das 7h de terça-feira (9), no bairro Matadouro, às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), km 174.

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Para extinguir o fogo, cerca de dez homens atuaram com dois caminhões-pipa e um autobomba. Foram utilizados aproximadamente  80 mil litros de água.

A grande quantidade de itens inflamáveis despertava a preocupação de que as chamas atingissem residências vizinhas. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. A área foi deixada em segurança e as causas do incidente serão apuradas.

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