11 de junho de 2026
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PM prende 4 e apreende 2 toneladas de cabos em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões no bairro da Enseada, São Sebastião
Apreensões no bairro da Enseada, São Sebastião

Quatro homens foram presos por furto de cabos de telefonia e internet em São Sebastião e Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (9), no bairro Enseada, em São Sebastião, e resultou na apreensão de quatro veículos e de aproximadamente duas toneladas de cabos.

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Policiais militares da 1ª Cia do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atuaram , após visualizarem os suspeitos utilizando uniformes falsos de uma empresa de telefonia.

Além dos cabos, a equipe também apreendeu ferramentas, equipamentos utilizados nos crimes e diversos outros materiais.

Eles foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça pelos crimes de receptação e organização criminosa.

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