Quatro homens foram presos por furto de cabos de telefonia e internet em São Sebastião e Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (9), no bairro Enseada, em São Sebastião, e resultou na apreensão de quatro veículos e de aproximadamente duas toneladas de cabos.

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Policiais militares da 1ª Cia do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atuaram , após visualizarem os suspeitos utilizando uniformes falsos de uma empresa de telefonia.