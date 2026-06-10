Jorge Castilho não é mais técnico do São José. Ele e o auxiliar técnico Fabiano Braz pediram para sair do clube após receberem proposta mais vantajosa.

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Em nota, a diretoria do São José diz que “respeita a decisão e compreende a dinâmica do mercado do futebol”. “O clube agradece a Jorge Castilho e Fabiano Braz pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da Águia do Vale, desejando sucesso na continuidade de suas carreiras”, diz a nota.