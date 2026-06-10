Jorge Castilho não é mais técnico do São José. Ele e o auxiliar técnico Fabiano Braz pediram para sair do clube após receberem proposta mais vantajosa.
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Em nota, a diretoria do São José diz que “respeita a decisão e compreende a dinâmica do mercado do futebol”. “O clube agradece a Jorge Castilho e Fabiano Braz pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da Águia do Vale, desejando sucesso na continuidade de suas carreiras”, diz a nota.
Castilho chegou à Águia na quinta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, no lugar de Marcelo Marelli. Então, conseguiu fazer o time melhorar na classificação e chegar ao quadrangular final, quando perdeu fôlego e foi eliminado.
Ainda assim, teve o contrato renovado para a Copa Paulista e que iria ao menos até o final da Série A-2 do ano que vem.
Agora, Jorge Castilho deixa o time a pouco mais de um mês da estreia na Copa Paulista, que começa no dia 18 de julho. O nome do substituto ainda não foi anunciado.
De todo o modo, a saída do treinador é um duro golpe no projeto da SAF do São José, que quer um time forte para conquistar o título e garantir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.