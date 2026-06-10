A morte de Vivian Salvador, moradora do bairro Itaquanduba, em Ilhabela, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Segundo publicações de pessoas próximas, Vivian morreu nesta terça-feira (9), e o caso é tratado como suspeita de feminicídio.

O caso teria relação com uma ocorrência de violência doméstica registrada anteriormente pela Polícia Militar, no mês de abril. Na ocasião, um homem de 31 anos foi preso no bairro Itaquanduba, após a vítima relatar ter sido agredida pelo companheiro.

De acordo com o boletim divulgado à época, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência. No local, a equipe fez contato com a vítima e, após o relato da agressão, localizou o suspeito, que recebeu voz de prisão. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ilhabela, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.