A morte de Vivian Salvador, moradora do bairro Itaquanduba, em Ilhabela, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Segundo publicações de pessoas próximas, Vivian morreu nesta terça-feira (9), e o caso é tratado como suspeita de feminicídio.
O caso teria relação com uma ocorrência de violência doméstica registrada anteriormente pela Polícia Militar, no mês de abril. Na ocasião, um homem de 31 anos foi preso no bairro Itaquanduba, após a vítima relatar ter sido agredida pelo companheiro.
De acordo com o boletim divulgado à época, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência. No local, a equipe fez contato com a vítima e, após o relato da agressão, localizou o suspeito, que recebeu voz de prisão. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ilhabela, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a filha da vítima, o suspeito foi solto dias depois da prisão registrada em abril.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Vivian e prestaram homenagens. Em uma nota de pesar, ela foi descrita como uma pessoa alegre, de bom coração e muito querida por quem conviveu com ela.
“Se tinha alguém que transmitia alegria, era ela. Sua alegria será sempre lembrada”, diz um trecho da homenagem publicada.
Amigos também manifestaram pesar pela morte. “Conhecia a Vivian desde criança, uma menina adorável. Sinto muito, meus sentimentos a toda família”, escreveu uma moradora.
Vivian deixa familiares, amigos e uma comunidade consternada. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.