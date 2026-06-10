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FISCALIZAÇÃO

Deic apreende 50 mil figurinhas e álbuns da Copa falsificados

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP-SP
Mais de 50 mil falsficações de albuns e figurinhas da Copa foram apreendidas
Mais de 50 mil falsficações de albuns e figurinhas da Copa foram apreendidas

Uma operação de fiscalização da Polícia Civil apreendeu 50 mil figurinhas e mil álbuns da Copa falsificados. Os materiais foram localizados em regiões de comércio popular no Brás e Canindé, no centro da cidade de São Paulo.

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A ação também resultou na apreensão de 1.039 camisetas falsas da Seleção Brasileira e no indiciamento de quatro pessoas que responderão por crime contra propriedade industrial.

A polícia recomenda que, antes da compra, o consumidor avalie a procedência, a qualidade e a confiabilidade do local onde o item está sendo vendido. Uma outra dica é se atentar às disparidades de preço. Os produtos originais têm preço superior e padronizado; ofertas muito abaixo do normal geralmente não são confiáveis e há grande indício de que não se trate de um produto original.

Essa foi a segunda grande apreensão de produtos falsificados relacionados à Copa do Mundo. Em maio, 85 mil álbuns e figurinhas, além de duas mil camisas, foram localizados na mesma região.

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