Uma operação de fiscalização da Polícia Civil apreendeu 50 mil figurinhas e mil álbuns da Copa falsificados. Os materiais foram localizados em regiões de comércio popular no Brás e Canindé, no centro da cidade de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação também resultou na apreensão de 1.039 camisetas falsas da Seleção Brasileira e no indiciamento de quatro pessoas que responderão por crime contra propriedade industrial.