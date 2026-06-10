O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou a abertura de um novo concurso público para o Ceeteps (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza). De acordo com o despacho, publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (8 de junho), serão 561 vagas para o cargo de auxiliar docente, com remuneração inicial de R$ 3,1 mil.

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A função exige formação técnica de nível médio na área de atuação e oferece salário inicial e tem jornada de 40 horas semanais. Ainda não foi definido se haverá uma banca organizadora externa ou se o processo será conduzido internamente, mas os editais serão publicados de forma descentralizada por cada unidade de ensino.