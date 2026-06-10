Para debater e fomentar a empregabilidade entre pessoas com mais de 50 anos, a Prefeitura de São José dos Campos lança o programa Conecta50+ e realiza o seminário “Economia da Longevidade: Emprego e Empreendedorismo”. O encontro reúne especialistas, empresários, representantes de instituições e profissionais para debater os impactos das mudanças demográficas no ambiente corporativo.

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Metas do programa

O Conecta50+ tem como público-alvo gestores públicos, empresas, associações de classe, sindicatos e universidades. O plano de trabalho para 2026 estipula o mapeamento da 'Economia da Longevidade' na região, a realização de palestras direcionadas a empresas e a formalização de uma política pública sobre o tema, prevista no Plano de Gestão 2025-2028.

Programação