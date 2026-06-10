Para debater e fomentar a empregabilidade entre pessoas com mais de 50 anos, a Prefeitura de São José dos Campos lança o programa Conecta50+ e realiza o seminário “Economia da Longevidade: Emprego e Empreendedorismo”. O encontro reúne especialistas, empresários, representantes de instituições e profissionais para debater os impactos das mudanças demográficas no ambiente corporativo.
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Metas do programa
O Conecta50+ tem como público-alvo gestores públicos, empresas, associações de classe, sindicatos e universidades. O plano de trabalho para 2026 estipula o mapeamento da 'Economia da Longevidade' na região, a realização de palestras direcionadas a empresas e a formalização de uma política pública sobre o tema, prevista no Plano de Gestão 2025-2028.
Programação
As atividades incluem a palestra “A Revolução Silenciosa e Milionária da Longevidade”, ministrada por Cléa Klouri. O seminário também conta com mesas-redondas sobre temas como aprendizado contínuo, convivência entre gerações e transição demográfica no mercado de trabalho.
Serviço
O evento ocorre no dia 24 de junho, das 8h às 13h, no Sesc São José dos Campos, localizado na Avenida Doutor Adhemar de Barros, número 999, no bairro Jardim São Dimas. A organização é uma parceria entre a Prefeitura, o Sesc e o Sincomércio.
As inscrições são gratuitas e feitas por e-mail. Clique aqui para participar.