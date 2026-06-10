Os Contornos Norte e Sul e retornos da Tamoios receberão recapeamento ao longo do mês de junho. As obras serão realizadas nos trechos de acesso: km 0; km 6; km 11,4; km 12,4; km 16,2 e km 20,2. A iniciativa visa mais segurança e conforto aos condutores que trafegam pela via.

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Durante as obras, haverá alterações de configuração, desvios e operação 'Pare & Siga' para garantir a movimentação de equipamentos e trabalhadores. Os pontos receberão sinalização devida e divulgação prévia.