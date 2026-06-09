A morte de Julio Cesar Alves Simões, conhecido como Julio, gerou comoção entre familiares, amigos, ex-colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ele. O falecimento foi comunicado nesta terça-feira (9), com velório realizado no Santa Clara, em Cruzeiro.

Segundo o comunicado divulgado pela funerária, o sepultamento também ocorreu nesta terça no Cemitério Jardim Santa Clara.

Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas por pessoas que destacaram a trajetória de Julio e a convivência marcada pelo respeito, amizade e companheirismo.