A morte de Julio Cesar Alves Simões, conhecido como Julio, gerou comoção entre familiares, amigos, ex-colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ele. O falecimento foi comunicado nesta terça-feira (9), com velório realizado no Santa Clara, em Cruzeiro.
Segundo o comunicado divulgado pela funerária, o sepultamento também ocorreu nesta terça no Cemitério Jardim Santa Clara.
Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas por pessoas que destacaram a trajetória de Julio e a convivência marcada pelo respeito, amizade e companheirismo.
“Meus sentimentos a todos familiares e que Deus conforte os corações de todos e dê o descanso eterno para nosso amigo, colega e companheiro de longa jornada de trabalho”, escreveu Valdomi Carvalho.
Marcelo Cesar Soares também lamentou a perda e relembrou o período em que trabalhou com Julio. “Trabalhei com ele na montagem de vagões, excelente pessoa. Deus conforte o coração de todos”, publicou.
Entre as homenagens, Eliane Moura afirmou que Julio foi seu aluno e o definiu como uma excelente pessoa. Já André Gilvan destacou a amizade e a generosidade do amigo. “Hoje perdi um irmão. Vai fazer muita falta, mas estará sempre em meu coração e no de minha família”, escreveu.