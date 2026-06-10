Um vídeo registrado por outro motociclista mostra os momentos após o acidente que resultou na morte de Vitor Henrique de Oliveira Sanches, de 21 anos. O jovem morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma caminhonete.

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O acidente ocorreu na tarde de domingo (7), na BR-476, em Bocaiúva do Sul. Imagens gravadas por uma pessoa que trafegava pela rodovia registraram a movimentação logo após a batida.