11 de junho de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Veja momento em que jovem motociclista morre em acidente

Por Da Redação | Bocaiúva do Sul (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovem de 21 anos morre após moto colidir com caminhão
Jovem de 21 anos morre após moto colidir com caminhão

Um vídeo registrado por outro motociclista mostra os momentos após o acidente que resultou na morte de Vitor Henrique de Oliveira Sanches, de 21 anos. O jovem morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma caminhonete.

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O acidente ocorreu na tarde de domingo (7), na BR-476, em Bocaiúva do Sul. Imagens gravadas por uma pessoa que trafegava pela rodovia registraram a movimentação logo após a batida.

Segundo as informações iniciais, Vitor pilotava uma motocicleta de alta cilindrada quando ocorreu a colisão com o outro veículo. O impacto provocou ferimentos que levaram o jovem à morte.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. O caso será apurado pelas autoridades responsáveis para determinar como ocorreu a colisão.

A morte do motociclista gerou repercussão entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam as informações sobre o acidente nas redes sociais.

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