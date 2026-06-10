Um vídeo registrado por outro motociclista mostra os momentos após o acidente que resultou na morte de Vitor Henrique de Oliveira Sanches, de 21 anos. O jovem morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma caminhonete.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na tarde de domingo (7), na BR-476, em Bocaiúva do Sul. Imagens gravadas por uma pessoa que trafegava pela rodovia registraram a movimentação logo após a batida.
Segundo as informações iniciais, Vitor pilotava uma motocicleta de alta cilindrada quando ocorreu a colisão com o outro veículo. O impacto provocou ferimentos que levaram o jovem à morte.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. O caso será apurado pelas autoridades responsáveis para determinar como ocorreu a colisão.
A morte do motociclista gerou repercussão entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam as informações sobre o acidente nas redes sociais.