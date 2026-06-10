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TRAGÉDIA

Rayane, 20 anos, morre após acidente frontal de carro

Por Da Redação | Caxias do Sul (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rayane, 20 anos, morre após acidente frontal de carro
Rayane, 20 anos, morre após acidente frontal de carro

A estudante Rayane Kunz, de 20 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9) após um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. A jovem conduzia um carro que colidiu frontalmente com outro automóvel e não resistiu aos ferimentos.

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O acidente foi registrado por volta das 8h na Rua Governador Euclides Triches, próximo ao acesso à RSC-453, em Caxias do Sul. Rayane dirigia um Renault Clio quando ocorreu a colisão com uma Mercedes-Benz Classe B.

Com a força do impacto, a estudante morreu ainda no local. A motorista do outro veículo foi socorrida por equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Unimed. O estado de saúde dela não foi informado.

Natural de Caxias do Sul, Rayane cursava Gestão de Agronegócios. A confirmação da morte gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e conhecidos.

O trecho onde ocorreu a colisão recebeu recentemente obras de pavimentação e ainda aguarda a conclusão da sinalização viária.

Equipes da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

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