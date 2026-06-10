A estudante Rayane Kunz, de 20 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9) após um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. A jovem conduzia um carro que colidiu frontalmente com outro automóvel e não resistiu aos ferimentos.

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O acidente foi registrado por volta das 8h na Rua Governador Euclides Triches, próximo ao acesso à RSC-453, em Caxias do Sul. Rayane dirigia um Renault Clio quando ocorreu a colisão com uma Mercedes-Benz Classe B.