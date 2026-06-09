Um homem de 48 anos, identificado como Gilmar Chiota, morreu após uma ocorrência registrada durante uma discussão familiar na noite de domingo (7). O caso é investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias que levaram à morte.
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A ocorrência foi registrada em Formosa do Sul, no Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 22h para atender uma denúncia de violência doméstica envolvendo um casal.
Segundo os relatos colhidos no local, uma discussão entre os dois evoluiu para agressões contra a mulher. Durante o conflito, os filhos dela teriam intervindo para interromper as agressões.
Ainda conforme as informações repassadas à polícia, Gilmar foi imobilizado durante a intervenção. Equipes de saúde do município foram chamadas, mas constataram o óbito ainda no local.
Após a confirmação da morte, a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os procedimentos de perícia e levantamento de informações para auxiliar na investigação.
As pessoas envolvidas na ocorrência receberam atendimento médico devido às condições físicas e emocionais apresentadas após o episódio. Em seguida, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.
Em nota, a Polícia Militar classificou o caso como violência psicológica contra a mulher seguida de homicídio culposo. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente.
A morte de Gilmar gerou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e familiares publicaram mensagens de despedida após a confirmação do falecimento. O sepultamento está previsto para a tarde desta segunda-feira (8), às 17h, no Cemitério Municipal de Formosa do Sul.