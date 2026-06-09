Um homem de 48 anos, identificado como Gilmar Chiota, morreu após uma ocorrência registrada durante uma discussão familiar na noite de domingo (7). O caso é investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias que levaram à morte.

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A ocorrência foi registrada em Formosa do Sul, no Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 22h para atender uma denúncia de violência doméstica envolvendo um casal.