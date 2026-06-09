10 de junho de 2026
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HOMICÍDIO

Antes de filho nascer, Alexsander é assassinado em Cavalhadas

Por Da Redação | Palmeiras de Goiás (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal/Géssika Cardoso
Alexsander Dário Lisboa
Alexsander Dário Lisboa

Um jovem de 29 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa tradicional realizada no último dia 5 de junho. A vítima, identificada como Alexsander Dário Lisboa, morreu poucos dias antes do nascimento do filho. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu durante as Cavalhadas, em Palmeiras de Goiás. Segundo familiares, Alexsander participava do evento ao lado de parentes quando foi atingido pelo disparo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes que atuavam no acompanhamento preventivo da festa foram acionadas para prestar atendimento à vítima após a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já não apresentava sinais vitais.

A prima de Alexsander, Géssika Cardoso, relatou que a morte causou grande comoção entre familiares e amigos, especialmente pelo fato de ele estar prestes a se tornar pai.

A Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e devem auxiliar na identificação da autoria e da motivação do crime.

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