Um jovem de 29 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa tradicional realizada no último dia 5 de junho. A vítima, identificada como Alexsander Dário Lisboa, morreu poucos dias antes do nascimento do filho. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu durante as Cavalhadas, em Palmeiras de Goiás. Segundo familiares, Alexsander participava do evento ao lado de parentes quando foi atingido pelo disparo.