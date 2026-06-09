Um jovem de 29 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa tradicional realizada no último dia 5 de junho. A vítima, identificada como Alexsander Dário Lisboa, morreu poucos dias antes do nascimento do filho. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu durante as Cavalhadas, em Palmeiras de Goiás. Segundo familiares, Alexsander participava do evento ao lado de parentes quando foi atingido pelo disparo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes que atuavam no acompanhamento preventivo da festa foram acionadas para prestar atendimento à vítima após a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já não apresentava sinais vitais.
A prima de Alexsander, Géssika Cardoso, relatou que a morte causou grande comoção entre familiares e amigos, especialmente pelo fato de ele estar prestes a se tornar pai.
A Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e devem auxiliar na identificação da autoria e da motivação do crime.