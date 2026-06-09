Um homem foi encontrado morto e com o corpo mutilado nesta segunda-feira (8). Após a descoberta, um vídeo que circula nas redes sociais passou a ser associado à vítima, mostrando o homem fazendo declarações sobre supostos crimes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado em uma área de mata, em Manaus (AM). As circunstâncias do caso ainda são apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.