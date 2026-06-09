Um homem foi encontrado morto e com o corpo mutilado nesta segunda-feira (8). Após a descoberta, um vídeo que circula nas redes sociais passou a ser associado à vítima, mostrando o homem fazendo declarações sobre supostos crimes.
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O corpo foi localizado em uma área de mata, em Manaus (AM). As circunstâncias do caso ainda são apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.
Pouco depois da ocorrência, imagens começaram a ser compartilhadas em aplicativos de mensagens e redes sociais. No vídeo, atribuído ao homem encontrado morto, ele aparece fazendo relatos relacionados a supostas atividades criminosas.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a autenticidade do vídeo nem sobre sua relação com a morte da vítima. A identidade do homem e os detalhes do caso também dependem de apuração das autoridades.
A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte, identificar possíveis envolvidos e verificar se o conteúdo divulgado nas redes sociais tem ligação com o crime. Veja o vídeo aqui.