Um homem identificado como João Paulo foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8). O suspeito do crime fugiu após os disparos e, até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.
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O homicídio ocorreu no "Quadradão", campo sintético situado na Vila Planalto, em Brasília. De acordo com informações preliminares, a ocorrência teria sido motivada por uma discussão envolvendo dois irmãos.
Durante a confusão, um dos envolvidos teria sacado uma arma de fogo e atirado contra João Paulo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.
Após o crime, o autor dos disparos deixou a região em uma motocicleta. Equipes policiais iniciaram buscas com apoio do helicóptero da segurança pública na tentativa de localizar o suspeito.
O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia. Os investigadores trabalham para esclarecer as circunstâncias do homicídio, confirmar a motivação do crime e identificar o paradeiro do responsável pelos disparos.