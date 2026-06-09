10 de junho de 2026
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HOMICÍDIO

Homem é baleado e morre em campo de futebol

Por Da Redação | Gama (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem é baleado e morre em campo de futebol
Homem é baleado e morre em campo de futebol

Um homem identificado como João Paulo foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8). O suspeito do crime fugiu após os disparos e, até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.

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O homicídio ocorreu no "Quadradão", campo sintético situado na Vila Planalto, em Brasília. De acordo com informações preliminares, a ocorrência teria sido motivada por uma discussão envolvendo dois irmãos.

Durante a confusão, um dos envolvidos teria sacado uma arma de fogo e atirado contra João Paulo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Após o crime, o autor dos disparos deixou a região em uma motocicleta. Equipes policiais iniciaram buscas com apoio do helicóptero da segurança pública na tentativa de localizar o suspeito.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia. Os investigadores trabalham para esclarecer as circunstâncias do homicídio, confirmar a motivação do crime e identificar o paradeiro do responsável pelos disparos.

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