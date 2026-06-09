Um homem identificado como João Paulo foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8). O suspeito do crime fugiu após os disparos e, até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.

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O homicídio ocorreu no "Quadradão", campo sintético situado na Vila Planalto, em Brasília. De acordo com informações preliminares, a ocorrência teria sido motivada por uma discussão envolvendo dois irmãos.