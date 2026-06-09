A Prefeitura de São José dos Campos iniciou neste mês o programa "Corujão da Saúde" com o objetivo de ampliar atendimentos especializados e reduzir a fila de espera na rede municipal. Na primeira semana da ação, a Unidade de Especialidades de Saúde Sul reforçou as consultas em ortopedia e ampliou a oferta de vagas para pacientes que aguardavam atendimento.
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A medida inclui a extensão do horário de funcionamento da unidade e a abertura de agendas durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é atender cerca de 900 pacientes nesta etapa do programa.
Entre os beneficiados está Vicentina Araújo da Silva, de 63 anos, que aguardava uma consulta para iniciar o acompanhamento ortopédico. Ela relatou que recebeu o agendamento por telefone e passou pela avaliação médica.
A UES Sul é administrada pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, responsável também pela gestão do Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira, da UBS Resolve Parque Industrial e da UPA Putim.
Além das consultas, o programa ampliou a realização de exames de imagem no período noturno. Estão previstos cerca de mil procedimentos, entre tomografias computadorizadas e exames de raio-x.
Os atendimentos ocorrem no Hospital Antoninho da Rocha Marmo e na Tomoserv, instituições credenciadas pelo município. Os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo a administração municipal, a ampliação dos exames busca acelerar a realização de diagnósticos e a definição de tratamentos para pacientes que aguardam atendimento especializado.
A Prefeitura informou que a redução da demanda reprimida também envolve parcerias com hospitais, clínicas e instituições de saúde, além da abertura de novos editais, reorganização dos recursos disponíveis, revisão dos critérios de prioridade clínica e articulação com os governos estadual e federal.