A Prefeitura de São José dos Campos iniciou neste mês o programa "Corujão da Saúde" com o objetivo de ampliar atendimentos especializados e reduzir a fila de espera na rede municipal. Na primeira semana da ação, a Unidade de Especialidades de Saúde Sul reforçou as consultas em ortopedia e ampliou a oferta de vagas para pacientes que aguardavam atendimento.

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A medida inclui a extensão do horário de funcionamento da unidade e a abertura de agendas durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é atender cerca de 900 pacientes nesta etapa do programa.