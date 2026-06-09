A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta terça-feira (9) uma série de blitze educativas voltadas à conscientização sobre álcool e drogas. As ações ocorrem em escolas municipais e unidades da Fundhas, com distribuição de materiais informativos para alunos e familiares. A programação segue até o dia 17 de junho.
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No primeiro dia, as atividades foram realizadas nas Emefis Emmanuel Antônio dos Santos, no bairro Frei Galvão, e Professor Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio da Divisão de Políticas sobre Drogas, com participação das forças de segurança que integram o programa São José Unida.
Também integram a ação representantes do Conselho Municipal de Atenção às Drogas e das secretarias de Saúde, Educação e Cidadania, Mobilidade Urbana e equipes da Fundhas.
Durante as blitze, educadores sociais distribuem materiais com informações sobre o trabalho de rondas sociais, acolhimento de pessoas em situação de rua e a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania.
O agente da Polícia Federal Alexandre Araújo, que participa da força-tarefa, afirmou que a atuação conjunta entre órgãos públicos, forças de segurança e sociedade contribui para ações de prevenção ao uso de drogas entre crianças, adolescentes e jovens.
A vigilante Michele Espíndula, mãe de dois alunos da Emefi Emmanuel Antônio dos Santos, disse que considera importante o trabalho de conscientização e prevenção realizado nas unidades de ensino.
Serviço
Blitze educativas sobre drogas
Horário: das 11h30 às 13h30
Quarta-feira (10/6)
• Emefi Professora Ana Berling Macedo – Rua Alziro Lebrão, 318, Alto da Ponte
• Fundhas Alto da Ponte – Rua Alziro Lebrão, Centro Comunitário do Alto da Ponte
Quinta-feira (11/6)
• Emefi Dom Pedro de Alcântara – Avenida Adilson José da Cruz, 7.581, Dom Pedro I
• Emefi Professora Norma de Conti Simão – Rua João Adão, 349, Bosque dos Ipês
Terça-feira (16/6)
• Fundhas Putim – Avenida João Rodolfo Castelli, 96, Putim
• Emefi Professor Álvaro Gonçalves – Rua Albertina Pereira Lima, 151, Campo dos Alemães
Quarta-feira (17/6)
• Emefi Professora Maria Nazareth Veronese – Praça Columba, 45, Jardim da Granja
• Emefi Professora Mercedes Carnevalli Klein – Rua Itapoã, 350, Jardim Satélite