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EDUCAÇÃO

São José faz blitz educativa anti-drogas nas escolas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
São José faz blitz educativa anti-drogas nas escolas
São José faz blitz educativa anti-drogas nas escolas

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta terça-feira (9) uma série de blitze educativas voltadas à conscientização sobre álcool e drogas. As ações ocorrem em escolas municipais e unidades da Fundhas, com distribuição de materiais informativos para alunos e familiares. A programação segue até o dia 17 de junho.

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No primeiro dia, as atividades foram realizadas nas Emefis Emmanuel Antônio dos Santos, no bairro Frei Galvão, e Professor Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio da Divisão de Políticas sobre Drogas, com participação das forças de segurança que integram o programa São José Unida.

Também integram a ação representantes do Conselho Municipal de Atenção às Drogas e das secretarias de Saúde, Educação e Cidadania, Mobilidade Urbana e equipes da Fundhas.

Durante as blitze, educadores sociais distribuem materiais com informações sobre o trabalho de rondas sociais, acolhimento de pessoas em situação de rua e a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania.

O agente da Polícia Federal Alexandre Araújo, que participa da força-tarefa, afirmou que a atuação conjunta entre órgãos públicos, forças de segurança e sociedade contribui para ações de prevenção ao uso de drogas entre crianças, adolescentes e jovens.

A vigilante Michele Espíndula, mãe de dois alunos da Emefi Emmanuel Antônio dos Santos, disse que considera importante o trabalho de conscientização e prevenção realizado nas unidades de ensino.

Serviço

Blitze educativas sobre drogas

Horário: das 11h30 às 13h30

Quarta-feira (10/6)

• Emefi Professora Ana Berling Macedo – Rua Alziro Lebrão, 318, Alto da Ponte

• Fundhas Alto da Ponte – Rua Alziro Lebrão, Centro Comunitário do Alto da Ponte

Quinta-feira (11/6)

• Emefi Dom Pedro de Alcântara – Avenida Adilson José da Cruz, 7.581, Dom Pedro I

• Emefi Professora Norma de Conti Simão – Rua João Adão, 349, Bosque dos Ipês

Terça-feira (16/6)

• Fundhas Putim – Avenida João Rodolfo Castelli, 96, Putim

• Emefi Professor Álvaro Gonçalves – Rua Albertina Pereira Lima, 151, Campo dos Alemães

Quarta-feira (17/6)

• Emefi Professora Maria Nazareth Veronese – Praça Columba, 45, Jardim da Granja

• Emefi Professora Mercedes Carnevalli Klein – Rua Itapoã, 350, Jardim Satélite

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