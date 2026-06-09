A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta terça-feira (9) uma série de blitze educativas voltadas à conscientização sobre álcool e drogas. As ações ocorrem em escolas municipais e unidades da Fundhas, com distribuição de materiais informativos para alunos e familiares. A programação segue até o dia 17 de junho.

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No primeiro dia, as atividades foram realizadas nas Emefis Emmanuel Antônio dos Santos, no bairro Frei Galvão, e Professor Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança.