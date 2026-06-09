A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o assassinato da influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos. Conhecida por compartilhar conteúdos sobre a rotina no campo, ela foi morta a tiros na manhã de domingo (7). Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime segue desconhecida.

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O caso ocorreu na região do Córrego Mata Fria, zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência da localidade. Quando os policiais chegaram, a vítima já estava sem vida.