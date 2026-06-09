A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o assassinato da influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos. Conhecida por compartilhar conteúdos sobre a rotina no campo, ela foi morta a tiros na manhã de domingo (7). Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime segue desconhecida.
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O caso ocorreu na região do Córrego Mata Fria, zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência da localidade. Quando os policiais chegaram, a vítima já estava sem vida.
De acordo com relatos de moradores, entre três e quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos pouco antes do crime. Testemunhas informaram ainda que os suspeitos teriam chegado ao imóvel em uma motocicleta, possivelmente uma Honda vermelha.
As primeiras informações levantadas pelos policiais indicam que Alzira estava na varanda da casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Durante a ação, um dos tiros atingiu uma parede da residência.
Na tentativa de escapar, a influenciadora correu para o interior do imóvel em direção aos fundos. A suspeita é de que ela tenha tentado fugir por uma janela de um dos quartos, mas acabou alcançada pelos autores dos disparos. Um dos tiros atingiu sua cabeça.
Alzira acumulava cerca de 59 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos sobre o dia a dia na zona rural. Seus conteúdos também somavam mais de 1 milhão de curtidas na plataforma.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos. Até o fechamento desta reportagem, não havia suspeitos identificados ou presos.