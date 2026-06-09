A diretoria do São José anunciou mudança nas datas dos jogos em casa na primeira fase da Copa Paulista de 2026. Desta maneira, as partidas que seriam nas sextas, às 19h, agora serão aos sábados, no mesmo horário.
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Isso acontece por conta da forte reclamação dos torcedores nas redes sociais, pedindo mudança nas datas. Desta maneira, o primeiro jogo em casa da Águia do Vale, na segunda rodada, será dia 25 de julho, às 19h, contra o EC São Bernardo.
Já a estreia no torneio, fora de casa, dia 18 de julho, se mantém às 15h, contra o São Caetano, no Grande ABC.
Ainda na primeira fase, quase receber o São Caetano, será no dia 8 de agosto, às 19h. Apenas o último jogo, contra o Santo André, dia 22 de agosto, será às 15h de um sábado, pois, todos os confrontos serão no mesmo horário.
A Copa Paulista vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O campeão do torneio escolhe qual prefere, deixando o vice com a outra opção.