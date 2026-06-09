A diretoria do São José anunciou mudança nas datas dos jogos em casa na primeira fase da Copa Paulista de 2026. Desta maneira, as partidas que seriam nas sextas, às 19h, agora serão aos sábados, no mesmo horário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso acontece por conta da forte reclamação dos torcedores nas redes sociais, pedindo mudança nas datas. Desta maneira, o primeiro jogo em casa da Águia do Vale, na segunda rodada, será dia 25 de julho, às 19h, contra o EC São Bernardo.