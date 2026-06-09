O mestre de taekwondo conhecido como Rameda, uma das figuras mais respeitadas das artes marciais em Santa Isabel, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8), na região do BNH.

Segundo informações divulgadas, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo nas proximidades da Academia Máxima Forma, na Avenida Presidente Vargas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima ferida, com marca de disparo na região da cabeça.

Rameda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Santa Isabel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.