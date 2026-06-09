O mestre de taekwondo conhecido como Rameda, uma das figuras mais respeitadas das artes marciais em Santa Isabel, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8), na região do BNH.
Segundo informações divulgadas, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo nas proximidades da Academia Máxima Forma, na Avenida Presidente Vargas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima ferida, com marca de disparo na região da cabeça.
Rameda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Santa Isabel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito havia sido preso até a última atualização.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. Imagens de câmeras de monitoramento de imóveis e estabelecimentos próximos devem ser analisadas pela Polícia Civil, que vai investigar o caso para identificar o autor dos disparos e esclarecer a dinâmica do homicídio.