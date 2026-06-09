A Polícia Civil investiga um furto registrado na madrugada desta terça-feira (9) na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Lorena, no Vale do Paraíba. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 6,1 mil, segundo o boletim de ocorrência.

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De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta das 3h, quando um homem ainda não identificado entrou nas dependências da igreja e furtou uma luminária, duas luminárias pertencentes a uma tocha e cerca de 100 metros de fiação utilizada no sistema de som.