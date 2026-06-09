A Polícia Civil investiga um furto registrado na madrugada desta terça-feira (9) na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Lorena, no Vale do Paraíba. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 6,1 mil, segundo o boletim de ocorrência.
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De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta das 3h, quando um homem ainda não identificado entrou nas dependências da igreja e furtou uma luminária, duas luminárias pertencentes a uma tocha e cerca de 100 metros de fiação utilizada no sistema de som.
O tesoureiro da paróquia, João Márcio de Faria, informou à Polícia Civil que o valor estimado dos objetos levados é de aproximadamente R$ 2 mil pela luminária, R$ 4 mil pela tocha e cerca de R$ 100 pela fiação, totalizando um prejuízo de R$ 6,1 mil.
Ladrão entrou por vitrô
Durante a vistoria no local, foi constatado que um vitrô estava aberto e havia uma corda pendurada, indicando que o suspeito pode ter utilizado esse acesso para entrar e sair da igreja. Conforme o boletim, a janela não apresentava sinais de arrombamento, tendo apenas sido aberta.
O sistema de monitoramento da paróquia registrou imagens do autor do furto. Entretanto, segundo o relato à polícia, é possível identificar apenas que se trata de um homem usando boné e moletom, sem outros detalhes que permitam sua identificação imediata.
O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica, que foi acionada. O caso foi registrado como furto em estabelecimento e será investigado pela Polícia Civil de Lorena, que busca identificar e localizar o responsável pelo crime.