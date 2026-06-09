A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o tempo muda a partir desta quarta-feira (10) com a aproximação de um sistema meteorológico que favorece o retorno das chuvas em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
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Até então, a semana registrava condições estáveis em todo o território paulista devido à atuação de uma massa de ar frio e seco. Entre segunda (8) e terça-feira (9), o predomínio foi de Sol entre poucas nuvens, com temperaturas mais baixas durante a madrugada e o amanhecer.
A partir de quarta, o resfriamento noturno favorecerá a formação de nevoeiros e neblinas, principalmente na faixa leste, onde está o Vale, com dissipação gradual ao longo da manhã.
A presença do ar seco também contribuirá para a redução da umidade relativa do ar, especialmente no interior paulista, onde os índices poderão ficar abaixo dos 30% durante a tarde.
Frente fria e instabilidade
A mudança mais significativa ocorre na quarta-feira (10), quando a frente fria e áreas de instabilidade associadas aumentam a cobertura de nuvens e favorecem a ocorrência de chuva em diversas regiões paulistas. Em alguns momentos, as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento.
Ao longo dos dias, até o domingo (14), as precipitações ocorrem de forma mais generalizadas por todo o estado, condições atípicas para essa época do ano.
Além disso, entre quarta e domingo, são esperados acumulados de chuva que poderão superar a média climatológica de todo o mês em algumas regiões do estado, especialmente no interior paulista. Ressalta-se que, nesta época do ano, os valores médios mensais de precipitação já são naturalmente mais baixos.
As temperaturas permanecerão amenas ao longo do dia, enquanto a sensação de frio será mais acentuada durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, especialmente nas áreas de maior altitude, como áreas serranas.
A Defesa Civil orienta a população a manter-se hidratada e evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia, principalmente nas regiões onde a umidade relativa do ar deverá apresentar os menores valores.
A partir de quarta-feira (10), com a mudança das condições atmosféricas, é importante acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar a atenção em áreas mais vulneráveis. Durante episódios de chuva, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e permanecer em local seguro em caso de raios e rajadas de vento.
A população também pode receber alertas da Defesa Civil por celular. Para isso, basta encaminhar uma mensagem SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.