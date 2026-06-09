A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o tempo muda a partir desta quarta-feira (10) com a aproximação de um sistema meteorológico que favorece o retorno das chuvas em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

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Até então, a semana registrava condições estáveis em todo o território paulista devido à atuação de uma massa de ar frio e seco. Entre segunda (8) e terça-feira (9), o predomínio foi de Sol entre poucas nuvens, com temperaturas mais baixas durante a madrugada e o amanhecer.