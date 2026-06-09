Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (9) um total de quatro requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Sérgio não estava na sessão.
Iluminação
No primeiro requerimento, Abranches pedia "informações sobre o cronograma, metas e critérios de execução do contrato" referente "aos serviços de iluminação pública no município".
Mosquito
No segundo requerimento, Juliana pedia "informações sobre atendimento" a um paciente e sobre "as providências adotadas para apuração de possível foco do mosquito Aedes aegypti no bairro Águas de Canindú".
Fiscalização
No terceiro requerimento, Abranches pedia "informações a respeito das ações de fiscalização realizadas" em um "estabelecimento situado na Rua João Mendes Pedroso", no "bairro Monte Castelo".
Resíduos
No quarto requerimento, Abranches pedia "informações acerca da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José dos Campos (PMGIRS/SJC), objeto de contratação realizada junto à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP)".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.