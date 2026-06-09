Audiência

A Prefeitura de Taubaté irá promover no dia 17 de junho, a partir de 9h, a segunda audiência pública referente à nova lei de parcelamento do solo. O evento será no Centro de Formação dos Professores (Rua Dr. Emílio Winther, 108 - Centro).

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Debate

Segundo a Prefeitura, "nesta segunda audiência será apresentada a minuta da proposta e também serão colhidas as contribuições dos participantes para a construção da lei, que trabalhará temas como implantação de loteamentos, condomínios horizontais, desmembramentos e unificações de imóveis, sistema viário de novos parcelamentos, procedimentos administrativos relacionados ao tema, entre outras questões visando o desenvolvimento sustentável e ordenado do território municipal".